Umírající Meghan po autonehodě. Svět kritizuje kontroverzní filmovou scénu

U vraku vozu převráceného na střechu stojí zástup novinářů. Nechybí ani filmový princ, herec Jordan Dean. Ten přibíhá k autu a se zoufalstvím sleduje, jak jeho milovaná žena v podání herečky Sydney Mortonové umírá. O chvíli později se ukáže, že se jedná pouze o Harryho noční můru. Ten se o manželku po tragické smrti své matky od začátku jejich vztahu velice bojí.

V novém snímku je vyobrazeno, jaké bylo pro americkou celebritu stát se najednou součástí britské královské rodiny, probírá se také téma rasismu, domácích neshod, problémů s bulvárními médii a fotografy i téměř naivní představy herečky, se kterými vstupovala do vztahu s princem. Nechybí ani slavný rozhovor s moderátorkou Oprah Winfreyovou, ve kterém se vévodkyně Meghan svěřila mimo jiné s tím, že byly chvíle, kdy pomýšlela i na sebevraždu.

„Pokud hledáme v tomto příběhu zloducha, jsou jím novináři a Firma. Právě kvůli nim následoval po svatbě Meghan a Harryho jejich problematický odchod od rodiny a stěhování do Ameriky,“ popsala s odkazem na královskou rodinu a palác v jednom z rozhovorů k novému televiznímu filmu společnosti Lifetime producentka Merideth Finnová.

Podle mnoha diváků je však úvodní filmová scéna s autonehodou naprosto zbytečná, nechutná, až bizarní. „Je to doslova odporné. Naprostý vrchol nevkusu. Nechápu, že to vůbec mohlo někoho napadnout napsat a natočit,“ píší uživatelé na Twitteru. Diváci řeší také to, že vybraní herci podle nich vypadají jako levné kopie z čínských internetových tržišť AliExpress nebo Wish. Celý film podle mnohých působí spíš jako jedna dlouhá scénka z americké skečové show Saturday Night Live.

VIDEO: Kontroverzní scény z nového filmu o Harrym a Meghan:



Princ Harry a jeho žena Meghan se dočkali už třetího televizního filmu o svém vztahu. Ještě před jejich svatbou v roce 2018 měl premiéru snímek Harry & Meghan: The Royal Love Story o seznámení a počátcích vztahu. Druhý film z roku 2019 pak zobrazoval život po svatbě v královské rodině.



V roce 2011 společnost Lifetime natočila také televizní film o vztahu prince Williama a Kate Middletonové. Poněkud vlasatého prince hrál Nico Evers-Swindell a budoucí královskou nevěstu Camilla Luddingtonová. Snímek měl premiéru ještě před svatbou Williama a Kate, která se uskutečnila 29. dubna 2011.

U kritiků film propadl na plné čáře. Nelíbily se lokace ani herecké výkony. Britský list The Guardian tenkrát napsal, že vykreslení toho, jak se Kate Middletonová a princ William zamilovali jako univerzitní studenti ve Skotsku, je tak příšerné, že to bude naprostý propadák (GLOSA: Rosamunde se Steelovou jsou proti Williamovi s Kate čajíček).

SPECIÁL Britská královská rodina