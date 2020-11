Bolest v královských rodinách. O dítě přišla nejen vévodkyně Meghan

Meghan Markle

Manželka prince Harryho se s informací o ztrátě očekávaného druhého dítěte rozepsala v listopadu pro deník New York Times v eseji nazvané The Losses We Share (Ztráty, které sdílíme).



„Bylo to červencové ráno jako každé jiné. Při přebalování syna jsem ucítila ostrou křeč v břiše. Zhroutila jsem se na zem se synem v náručí. Broukala jsem mu ukolébavku, abych nás oba uklidnila, ta veselá melodie kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Zatímco jsem držela v náručí své první dítě, ztrácela jsem to druhé,“ popsala manželka prince Harryho s tím, že tuto zkušenost má za sebou velké množství žen, ale jen málo z nich o ní mluví.

Zara Phillipsová

Vnučka královny Alžběty II. prodělala dva potraty před narozením dcery Leny, která přišla na svět v červnu 2018. Po oznámení těhotenství v listopadu 2016 přišla o dítě na Štědrý den. Stejná situace se opakovala v roce 2017. Tehdy potratila v časné fázi těhotenství.



„Musíte si projít obdobím, kdy o tom zkrátka nemluvíte, protože je to moc čerstvé a bolestivé. Ale stejně jako se vším, čas zahojí rány,“ řekla dcera princezny Anny.