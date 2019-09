Pro mnohé jsem byla jen sexuální objekt, říká Foxová o nahých fotkách

Herečka Megan Foxová donutila v roce 2009 při natáčení filmu Jennifer’s Body – Bacha, kouše! producenty, aby prohledali okolí jezera, ve kterém se pak měla v jedné ze scén koupat nahá. Její fotografie se přesto objevily v bulváru.

„Není asi dobré o sobě toto prozrazovat, ale mám senzibilní schopnosti. Vnímala jsem tehdy na druhé straně jezera negativní energii a tušila jsem tam hledáček fotoaparátu. Producenti mi však opakovaně tvrdili, že místo prohledali a nikoho nenašli. Druhý den mi volal agent, že v bulváru vyšly mé nahé fotky,“ vzpomíná dnes již trojnásobná matka v rozhovoru pro magazín Variety.

Herečka tvrdí, že nebyla natolik silná, aby ji fakt, že ji vyfotili téměř nahou, nesrazil na kolena. „Je jedno, že jsem na těch fotkách měla kalhotky tělové barvy a nálepky na bradavky. Zhroutila jsem se z toho a dlouho jsem plakala. Cítila jsem se pronásledovaná médii a bulvárem a šikanovaná celým světem,“ říká Foxová.

Herečka tvrdí, že se v jednu dobu cítila být pouhým sexuálním objektem. „Dělo se to každý den při mnoha příležitostech. Setkávala jsem se s tím u každého projektu, na kterém jsem poté pracovala, a u každého producenta. Když jsem se snažila o tom s někým mluvit, lidé mě ignorovali a říkali mi, ať to neřeším a nechám to být. Bylo to frustrující. Psychicky jsem se z toho po nějaké době složila a následovalo období, kdy jsem nechtěla být součástí veřejného života,“ pokračuje matka osmiletého Noaha, pětiletého Bodhiho a tříleté Journey.

Je přesvědčena, že kdyby se jí něco podobného stalo dnes, situace by byla jiná. „Hodně podle mě udělalo hnutí MeToo. Kdybych si postěžovala dnes, možná by se přece jen objevil někdo, kdo by mi naslouchal,“ dodává herečka.



Megan Foxová, která se kromě herectví věnuje také modelingu, se proslavila převážně díky filmům Transformers a Želvy Ninja.



VIDEO: Megan Foxová a scéna z filmu Jennifer’s Body – Bacha, kouše!: