Synovi Megan Foxové se posmívají kvůli dívčím šatům. Herečka ho brání

Megan Foxová má s manželem Brianem Austinem Greenem (47), se kterým ovšem nežije, tři syny - Noaha Shannon (8), Bodhiho Ransoma (7) a Journeyho Rivera (4). Právě nejstaršího z kluků podle herečky nešetří lidi v diskuzích na internetu, ale ani spolužáci ve škole. „Nechci, aby někdy musel číst tyto s*ačky, protože to slyší od malých dětí z jeho vlastní školy, které říkají: Kluci nenosí šaty,“ řekla herečka.

Už dříve přiznala, že synům dovolí nosit, co sami chtějí a co si vyberou. Občas se stane, že zvolí šaty. Přestože pro Noaha vybrala v Kalifornii liberální hippie školu, i tam mu říkají, že kluci nenosí šaty ani růžovou barvu.

„Takže nyní procházíme tím, že se ho snažím naučit sebevědomí bez ohledu na to, co říká kdokoli jiný,“ prohlásila Foxová. „Před asi dvěma dny měl šaty ve škole a když přišel domů, zeptala jsem se ho, jestli někdo ze spolužáků něco říkal. Odpověděl: No, všichni chlapci se smáli, když jsem vešel, ale je mi to jedno, hrozně moc miluji šaty.“

Brian Austin Green a jeho syn Noah Shannon (Thousand Oaks, 3. února 2020)

Megan Foxová, která nyní chodí s mladším raperem, jenž si říká Machine Gun Kelly, se také pochlubila tím, že její syn je moc talentovaný a sám zkouší navrhovat a kreslí oblečení.

Herec Brian Austin Green před čtyřmi lety prohlásil, že je mu jedno, když mu někdo vyčítá oblečení synů. „Slyšel jsem od některých lidí, že nesouhlasí s tím, že má na sobě šaty. Říkám jim, že je mi to jedno. Jsou mu čtyři roky a pokud je chce nosit, tak je nosí. Ať jsou to šaty, brýle, pantofle nebo cokoli jiného. Je to jeho život, nejsou to moje šaty... Mám pocit, že věk čtyři nebo pět let je období, kdy by se měl bavit. Neubližuje nikomu tím, že má šaty. Takže pokud chce nosit šaty, je to na něm,“ řekl herec v roce 2017.