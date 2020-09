To nejlepší, co se mi mohlo stát, říká dcera Thurmanové o dyslexii

Maya Hawke měla jako dítě ve škole velké problémy se čtením. Až později se přišlo na to, že dcera známých herců trpí dyslexií. „Neřekla bych, že to bylo utrpení. V mnoha ohledech to byla jedna z nejlepších věcí v životě. Jako malou mě vyhodili ze školy, protože jsem nebyla schopná číst, chodila jsem do speciální školy pro děti s poruchami učení. Trvalo mi dlouho, než jsem se naučila číst, a stále mám jistá omezení,“ řekla.

Kvůli dyslexii si zažila na škole i šikanu, ovšem její rodiče ji pořád povzbuzovali ke kreativitě. Jako malá začala psát básně, zpívala písničky, zkoušela modeling a poté se začala věnovat hraní.



Podle hvězdy seriálu Stranger Things bylo skvělé, že měla možnost jít na specializovanou školu. Svůj handicap se naučila vnímat pozitivně. „Něco na tom je, protože kvůli určitému omezení jsem nebyla úplně schopna tvořit a chápat příběhy, což mě ještě více utvrdilo v tom, že jsem je měla ráda a chtěla jim rozumět a být jejich součástí,“ prohlásila.

Už během studií na Juilliardu jí nabídli roli v seriálu Malé ženy po boku Emmy Watsonové a Angely Lansburyové, kvůli čemuž musela přerušit studium na škole. Loni si zahrála ve filmu Tenkrát v Hollywoodu Quentina Tarantina, který je dvorním režisérem její matky Umy Thurmanové. Nyní na mezinárodním festivalu v Benátkách představuje film Mainstream režisérky Gii Coppoly.



Rodiči Mayy jsou Ethan Hawke a jeho první manželka, herečka Uma Thurmanová. Vzali se v roce 1998 a společně mají také syna Levona. Pár začal žít odděleně v roce 2003 kvůli Hawkově nevěře a následující rok požádali manželé o rozvod. Ten byl dokončen v srpnu 2005.

V roce 2008 se herec oženil se svou druhou manželkou Ryan, která u něj původně pracovala jako chůva. S ní má dvě dcery, Clementine a Indianu.