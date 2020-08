Co vše se změnilo, když jste se stal tátou?

Úplně všechno, asi nejvíc moje priority. Hledám, jak to vyvážit, aby to vše fungovalo. Doteď hrála prim moje žena a práce. Vše se dalo celkem jednoduše vyřešit. Po narození Slunce (takto oba rodiče říkají svému dítěti v médiích, neboť nechtějí prozradit jeho pohlaví a jméno, pozn.red.) se vše točí kolem něj. Přizpůsobujeme všechno jemu.