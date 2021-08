S tátou mě nesrovnávají. Jen se ptají, kdy vydáme duet, říká Matyáš Hložek

Do povědomí širší veřejnosti jste se dostal díky soutěži Muž roku. Kam jste se od té doby posunul a čemu se teď věnujete?

Díky té soutěži jsem se začal víc věnovat hudbě. Ve finále jsem tam totiž ve volné disciplíně zpíval.

Vydáváte nový singl. O čem je?

Singl Mood je o tom, že nemáme náladu na takový ty „vadivý“ lidi kolem a chceme vypadnout někam pryč od toho všeho.

Jaké bylo vaše vysněné povolání, když jste byl malý kluk?

Vždycky jsem chtěl být sportovcem. Odmalička, od svých čtyř let, jsem hrál hokej. Docela dlouho jsem věřil, že se tím budu jednou živit. Chvilku to tak i bylo. Ale pak jsem nějak dostal rozum a přestal jsem s tím.

Vnímáte jako výhodu, že máte za otce slavného zpěváka?

Jak v čem. Dal jsem například na radu Adama Mišíka, který mi řekl, že kdyby mohl začít znovu, dal by si úplně jiné jméno, pod kterým by vystupoval. Od začátku ho totiž všichni srovnávali s tátou. Musím říct, že u mě se to zatím úplně neděje.

Nejsem nějak extra daleko, jako třeba táta, to určitě ne. Co se týká hudby, zatím jsem k tomu srovnání nikde nedošel. Lidé se ale ptají, jestli nechceme udělat společný song.

VIDEO: Stewe x Mathias x Keyn – MOOD (OFF VID):



Konzultujete s tátou svou hudbu?

Když něco s klukama vytvoříme, doma to pak prezentuji a pouštím rodičům. Samozřejmě mě zajímá jejich názor.

Co ženy? Jste stále zadaný?

Ano.

Je o vás jistě velký zájem. Píší vám fanynky i na Instagramu? Odpovídáte jim?

Ne, nikdo mi nepíše. Jen kluci. (smích)

Texty si píšete sám. Kolik jich aktuálně máte?

První tři singly jsem si napsal sám. Nové písně dělám s klukama z Unbeatable a s Keynem. Dali jsme hlavy dohromady a nějak to společně poskládali, od hudby přes text až k videoklipu. Teď půjdou ven singly a na přelomu podzimu a zimy máme v plánu album. Moc se na to těším, ta spolupráce je skvělá.

1. července 2019