K holiči chodím každý týden, svěřil se Muž roku 2017 Matyáš Hložek

Jak o sebe pečujete co se týká vizáže?

Myslím, že v dnešní době by o sebe muži pečovat měli. Já chodím například téměř každý týden k holiči, kde si nechávám upravovat vousy. To je má nejčastější péče, o vlasy a o vousy.

Podstoupil jste někdy chirurgický zákrok?

Mám za sebou jen pár odstraněných pih a mateřských znamének ze zad. Byl jsem i na laseru, kde mi upravovali příliš tmavé tetování na trochu světlejší. Nově plánuji i odstranění jizvy, kterou mám nyní po operaci kolene. Laserem podpořím její lepší hojení.

Odstranění tetování prý nebývá právě bezbolestné...

Bolí to šíleně. Tak desetkrát více než samotné tetování. Nejhorší je pak i ta doba v průběhu hojení po zákroku. Bolí to opravdu hodně a třeba týden v kuse.

Zmínil jste nedávnou operaci kolene. Co se vám stalo?

Měl jsem utržený přední křížový vaz. Před dvěma měsíci jsem tedy byl na plastice. Hojí se to naštěstí rychle.

Jak jste se dostal k hraní za tým HC Olymp s Martinem Dejdarem?

Hokej hraji už odmalička, od svých čtyř let. Martin věděl, že jsem hokej hrál i na profesionální úrovni. Poté, co jsem se stal Mužem roku, mi zavolal, zda bych se nechtěl stát členem týmu. Jsem za to strašně rád, baví mě to.

Muži roku měli letos soustředění v zahraničí u moře. Nebylo vám to trochu líto?

Každý rok je to jiné. Musela přijít nějaká změna, je to dobře a klukům to přeji.

Jaké máte plány na léto?

Chtěl bych vyrazit na festivaly, například na Balaton Sound do Maďarska i do Varů, kde mám jednu přehlídku. Určitě bude i nějaký výlet k moři. Zatím však nemám přesný plán. Ještě studuji vysokou školu a nedávno mi skončil semestr. Pár zkoušek jsem stihl před termínem, čímž jsem sám sebe překvapil. Léto se mi teď díky tomu vlastně protáhne až do října.