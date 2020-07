Čeká mě premiéra coby herce, věnuji se i hudbě, pochlubil se Hložek

„Jako fitness trenér je to v pohodě, jako herec a zpěvák se pouštím na tuhle určitě nelehkou cestu s respektem a očekáváním. Chystám se na roli v zájezdovém divadle v představení Krasavci na chmelu, které napsal Václav Upír Krejčí. Je to taková taškařice a ještě k tomu moje premiéra coby herce, tak jsem zvědav, jak to dopadne,“ prozradil Matyáš Hložek.

Dodal, že aktivní je i na muzikantském poli, má s kamarádem připravenou řadu písní, ale zatím o tom ještě nechce konkrétněji mluvit. Prozradil také, že současná prázdninová doba ho nechává v klidu. Nikam se za dobrodružstvím s přítelkyní Kamilou nechystají a ani nic převratného neplánují.

„Budeme většinou tady doma v Česku, které mám rád a je tu ještě mnoho krás k objevování. Možná vyrazíme i na pár dnů k sousedům do Německa nebo Rakouska a uvidíme, zda si třeba dáme trošku moře, a tedy Chorvatsko,“ doplnil s tím, že momentálně nad dovolenou do detailu nepřemýšlí.

„Chceme s přítelkyní oslavit roční výročí seznámení. Kde a jak? To se ještě uvidí, takže v plánu je toho dost, ale konkretizovat co, kdy a kde proběhne, se bude tak říkajíc za jízdy,“ řekl Muž roku 2017.

Hložek na akci nepřišel ze známých tváří sám. Nechyběla třeba ani modelka a ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko, zpěvák Sebastian či módní blogerka a neteř hokejisty Jaromíra Jágra Pavlína Jágrová.

1. července 2019