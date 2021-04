Stropnický: Divačka Výměny manželek nám poslala 300 tisíc na opravu zámku

I když účast Matěje Stropnického a Daniela Krejčíka ve Výměně manželek vyvolala vesměs velmi pozitivní reakce, v jejich sociální bublině to byla doslova bouře. „Je to vlastně součástí mého pokusu se z této bubliny dostat,“ tvrdí bývalý předseda Strany zelených, který o sobě říká, že i když aktuálně nemá žádnou funkci, cítí se jako politik, zároveň i novinář, což je obor, který vystudoval.

„Velkou část mého času nyní pohlcuje opravování zámku. Pořídili jsme si takový vybydlený barák, kterému se říká zámek,“ řekl Stropnický v Show Jana Krause.

Jeho přítel Daniel pevně věří, že jednoho dne to skutečně zámek bude. „Už jsme tam tři a půl roku a máme za sebou tři zimy,“ popisuje Matěj a oba připouští, že účast v reality show byla trochu motivovaná i finanční odměnou, ačkoli na věž pro zchátralý barokní zámeček stejně nestačila.

S tím jim nečekaně pomohla jedna z divaček Výměny, která se Stropnickému po odvysílání pořadu ozvala, že by ráda přispěla vyšší finanční částkou na užitečnou věc.

„Starší paní Naděžda z Prostějova mě po telefonu zasypala vědomostmi, co si o našem zámku dohledala. A asi po čtvrt hodině povídá, že její maminka po osmašedesátém emigrovala, v USA se znova vdala a ona i otčím už zemřeli, před pár měsíci jí umřel i manžel a děti nemá. Z toho dědictví, co získala, nám chtěla přispět na zámek. Chtěla, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, co po ní zbude s tím, že nám daruje tak okolo čtvrt milionu korun,“ vzpomíná Matěj Stropnický.



„Uklonil jsem se na dálku a nabídl, že mám zrovna před sebou upravený rozpočet na zastřešení věže a že to dělá 309 431 korun. Ona si to zapsala a řekla, že se ozve. Abych řekl pravdu, volají nám různí lidé. Vesměs milí, ale hodně věcí pak vyšumí, to už patří k věci. Jenomže jsem se ráno probudil a peníze byly na zámeckém účtu. S paní Naděždou jsem samozřejmě mluvil už i osobně a do Prostějova posílám velké poděkování,“ napsal Stropnický v příspěvku na sociálních sítích.

„Pořad Výměna manželek jsme s Danem předtím neznali, televize nás sama oslovila, tak jsme se podívali na jeden dva díly a viděli jsme, že ti lidé se tam chovají, jako by tam šli proti sobě záměrně bojovat. To myslím není nutné. Tak jsme se rozhodli, že se je nebudeme snažit nachytat a budeme se k nim chovat jako k návštěvě. Na tom jsme se shodli,“ vypráví Matěj Stropnický.



Osečanské divadelní léto láká diváky přímo na nádvoří zdejšího zámku.

Daniel Krejčík, který byl tím, kdo měl nahradit maminku v rodině se šesti dětmi, na situaci nahlíží z jiné stránky. „My jsme vlastně oba chtěli jít pryč. Bylo to v lednu, kdy bylo venku minus třináct stupňů, a byl to jeden z nejlepších způsobů, jak na deset dnů vypadnout z toho baráku. Tak jsme si střihli a já jsem to vyhrál. Ale nepočítal jsem s tím, že v druhé rodině bude šest dětí, přičemž tomu nejmladšímu bylo pět měsíců,“ vzpomíná.



Protože sám vždy po dětech toužil, nakonec si to užil, i když musel zvládat péči o děti, vaření, distanční výuku a za celý týden naspal sotva třicet hodin.

Ačkoliv zámek v Osečanech na Příbramsku není zdaleka v ideálním stavu, kultura v něm žije od samého počátku. Stropnický a Krejčík v létě na nádvoří pořádají divadelní festival a zámek je otevřen veřejnosti.

„Od začátku zámkem provádíme. Máme jeden okruh, který pojímáme každý jinak,“ zve na závěr Stropnický potencionální návštěvníky. „S námi jdete ten samý okruh, ale dozvíte se od každého něco úplně jiného. Dan má rád strašidla, pověsti a pohádky, já mám rád fakta, souvislosti a data. Takže dobré je dát si nejprve to moje a pak to jeho pro odlehčení,“ dodává.