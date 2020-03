Matěj v hospodě většinou prohrává, tak ho tam mají rádi, žertuje Krejčík

„Miluji náš výhled. Jsme na kopci a ještě na skále. Žádné budovy. Mám rád lidi a společnost, ale strašně rád jsem sám. To tady jde. Čtu, píšu do novin, což je část mé obživy, přemýšlím a dřu po baráku i v parku. A když je večer hotovo, kouřím a koukám z okna do dálky, kde nic není. To je skvělé,“ pochvaluje si Matěj Stropnický, který opustil pražské prostředí, kde se bezmála deset let věnoval politice.

Pokud jde o dělbu práce, je to v jejich domácnosti docela snadné. Politik a herec jsou v tom jako dva protiklady, které se vzájemně doplňují.

„Dan nezahradničí. Já to miluji. Dan rád dělá nepořádek. Já rád uklízím. Rád taky úřaduji, miluji úřední jazyk, lejstra, žádosti, oficiální dopisy, přílohy k nim a tak. Dan to jenom podepisuje. Takže já mám údržbu a správu. Dan dělá IT, tomu vůbec nerozumím, a kulturní program. Spravuje web a vymýšlí divadlo na léto, vybírá hry, režiséry, herce. Peníze sháníme oba. Provázíme oba. Vaříme oba. Jím ale, myslím, jenom já,“ dodal Stopnický, který se nyní politice věnuje jako publicista.

Pořádání divadelních představení na zámku vymyslel právě Daniel Krejčík a jeho partner to považuje za nejlepší loňský nápad. S místními dvojice vychází od začátku dobře.

„Máme tady už několik kamarádů a žije se nám pospolu hezky. Matěj chodí hrát karty do místní hospody a díky tomu, že většinou prohrává, tak ho tam mají rádi. Na mě jezdí lidi z vesnice do Prahy do divadla a cokoliv na zámku vymyslíme, vždycky jich spousta přijde naše akce podpořit,“ prozradil herec.

Letos by rádi opravili zeď na západní straně, v plánu je restaurování jedné ze dvou bezhlavých soch před kaplí, svatý Linhart. Zvažují i opravu střechy, kterou ovšem podle Stropnického bez pomoci kraje nesvedou a podali proto projekt v dotační soutěži. Kromě toho se starají i o zvířata.

„Celkem se staráme o devět zvířat. Máme čtyři ovce, ty jsme zachránili před porážkou, smradlavého kozlíka Valdštejna, kterého nám dal zlomyslný soused darem k Vánocům. Dále kočku Bělohrada, co mi dal Matěj k Vánocům, a ještě dvě březí kozy, Margaret a Meryl, ty jsou chtěné. A ještě u nás máme ustájenou kladrubskou kobylu. Chybí tu už jen hroch,“ prohlásil Krejčík pro čtvrteční Magazín DNES.