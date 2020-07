Krejčík: V divadle se můžeme pořád hádat, pak se nemusíme hašteřit doma

Festival začal 3. července premiérou oceňované americké hry Stephena Sachse Kalifornská mlha, v níž hrají hlavní role sami majitelé zámku Matěj Stropnický a Daniel Krejčík. Hra dostala v roce 2009 cenu za nejlepší hru i inscenaci roku. Byla obrovským hitem v USA a v Londýně.

„Moje postava žije ve vybydleném objektu, který je zařízený z tuny krámů na vyhození. Takže máme konečně pořádný důvod vyklidit dalších pár místností na zámku, abychom si z těch našich zdejších rozpadlých pokladů zařídili scénu. Třeba přitom najdu taky nějaké velké umělecké dílo, jako moje postava v Kalifornské mlze,“ řekl Daniel Krejčík.

„Minulý rok jsme zjistili, že nás spolu baví hrát. Loni jsme hráli milence v Úplném zatmění, letos se v Kalifornské mlze můžeme hádat od začátku do konce, takže se pak nemusíme hašteřit doma, je to taková vztahová očista,“ dodal.



Divadlo na zámku je benefiční. Všichni hrají zdarma, jen za náklady. Vybrané prostředky Stropnický i Krejčík použijí na hlavní letošní zámeckou investiční akci, na opravu sloupků a západní brány mezi nádvořím a zámeckým parkem.



Matěj Stropnický a Daniel Krejčík

Diváci o víkendu viděli pohádku Zlatovláska a těšit se mohou na živě dabovaný horror podle Edgara Allana Poa Zánik domu Usherů: New generation v režii Jakuba Čermáka, groteskní inscenaci Angel(y) podle námětu Borise Hybnera s Vandou Hybnerovou a Lucií Kašiárovou, hudební komedii Už zase miluju! se Sandrou Pogodovou a Michaelou Dolinovou i oceňované monodrama Všechny báječné věci s Danielem Krejčíkem.



S nápadem pořádat na zámku divadelní představení přišel loni Daniel Krejčík a podle Matěje Stropnického to byl ten nejlepší počin. „Ves má dvě stě padesát hlav. Hrálo se třikrát a třikrát přišlo sto padesát lidí. Senzace,“ prozradil publicista v rozhovoru pro Magazín DNES.



Dodal, že práci na zámku mají hezky podělenou. „Dan nezahradničí. Já to miluji. Dan rád dělá nepořádek. Já rád uklízím. Rád taky úřaduji, miluji úřední jazyk, lejstra, žádosti, oficiální dopisy, přílohy k nim a tak. Dan to jenom podepisuje. Takže já mám údržbu a správu. Dan dělá IT, tomu vůbec nerozumím, a kulturní program. Spravuje web a vymýšlí divadlo na léto, vybírá hry, režiséry, herce. Peníze sháníme oba. Provázíme oba. Vaříme oba. Jím ale, myslím, jenom já,“ prohlásil Matěj Stropnický.

Jeho partner ještě prozradil, jak jim zámek změnil vztah. „Náš vztah je po necelých třech letech plný už takové spousty zážitků, výzev a momentů, kdy jsme museli držet jeden druhého, že za to našemu osečanskému zámku patří velký dík. Ale pořád říkám, že až jednou potkáte prince, který vám bude nabízet, že vám koupí zámek, tak se hlavně zeptejte, jestli je opravený,“ dodal Daniel Krejčík.