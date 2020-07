Alfréd je zdravý a má žena statečná, říká dvojnásobný tatínek Matěj Rychlý

„Teď už máme doma celý tým. Holku i kluka. Oba jsou zdraví, co je víc,“ svěřil se syn populárního herce Petra Rychlého. Matěj zároveň přiznává, že porod neměl úplně hladký průběh. „Byl o poznání klidnější než ten první. Vypadalo to ale, že manželka má oblíbenější aktivity, než je přivádění dětí na svět. Byla však statečná a zvládla to skvěle. Teď je ráda, že už je doma,“ popsal.



Na domácnost se dvěma malými dětmi se Matěj těší. „Věkový rozdíl mezi nimi je tři roky, což se mi zdá jako ideál. Malej zatím akorát leží a moc toho nedovede. Až se začne rozhlížet, bude mít v sestře skvělou ochránkyni a průvodkyni. Těším se na to samozřejmě moc, Laura už teď chce poučovat mě. Jak asi bude poučovat Alfréda?“ říká Rychlý.

A jak to bylo s výběrem jména? „Nejsme proti tradičním jménům. Já jsem Matěj, bráchové pak Ondřej a Petr. Na druhou stranu nám bylo od začátku jasné, že malý nebude třeba Václav. Měli jsme dvě jména s tradicí. Jedno, na kterém jsme se shodli už před deseti lety,“ vysvětluje reportér.

„Nakonec jsem nechal rozhodnutí zcela na manželce, obě jména se mi líbila, ale Alfie víc – kvůli zdrobnělinám a taky je ochráncem a pečovatelem Batmana. Nakonec se rozhodla asi týden před porodem, možná poté co do ní dva měsíce hučela sousedka, která lobovala za Alfréda,“ směje se Matěj Rychlý.

