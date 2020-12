Přestalo mi být do smíchu, říká Pártlová o nádoru na tlustém střevě

Kvůli koronaviru zpěvačka zrušila koncerty s Čechomorem a chtěla se věnovat zařizování věcí kolem domu. Navíc si konečně chtěla dojít k doktorovi s bolestivou bederní páteří.

„Kamarád mi zařídil prohlídku a já si myslela, že to bude vyřešený raz dva. Proběhla magnetická rezonance a pan dr. Fulin, volá: Záda nic moc slečno Pártlová, ale máme zřejmě větší problém!!! Našli jsme nádor v tlustém střevě!!! Říkám si: A ku*va...!!!,“ napsala zpěvačka na Instagramu.

Absolvovala řadu vyšetření a lékaři to podle ní neviděli úplně růžově. Spíš ji připravovali na to nejhorší a musela jít na první zákrok, po kterém ji měli hned pustit domu.

„Nepustili. Kromě nádoru se totiž našlo i spousta polypů. Musela sem zrušit Besedy, nějaký ten koncert s Čechomorem a přestalo mi být do smíchu. Jedno z nejdůležitějších vyšetření byla genetika. Pokud by to bylo genetické, muselo by se všechno řešit dost radikálně. Nejhorší bylo, že tím pádem by to mohla mít i moje rodina. Naštěstí to dopadlo dobře. Uf,“ pokračovala Pártlová.

Po pár dalších vyšetřeních se čekalo na histologii a v polovině srpna zpěvačce zavolal lékař a oznámil, že nádor není zhoubný. Naplánovali operaci a na konci září podstoupila zákrok.

„Nicméně mi bylo řečeno, že jsem přišla za 5 minut 12. Přijít prý o rok později, tak jsme řešili horší variantu a možná bych se nedožila 50,“ dodala s poděkováním lékařům a sestřičkám a přidala prosbu, aby lidé nepodceňovali prevenci a prohlídky.