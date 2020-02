Někdo má v hlavě, někdo v dekoltu, říkají Pártlová a Štíbrová z 3 v 1

Holky, vy jste prý uvázly někde na letišti!

Martina: To není pravda! My jsme neuvázly.

Nikol: Bylo to hodně dramatické. Málem o nás český showbyznys přišel napořád.

Co se stalo?

Martina: Hrozná panika, všude řvali a ječeli lidi, nikde nebyla ani kapka alkoholu.

Nikol: Jo, jo. A to byla velká tragédie.

Prý jste křičely v letadle „explosion“?

Nikol: Je pravda, že byly dvě tragédie. Jedna, že jsme nemohly odletět, protože byly povodně v Dubaji a letadla se opravdu zasekla. I taxíky se zasekly, takže i přejezd na letiště byl problematický. A druhá tragédie byla, že jsme trošku šetřily na letenkách a v letadle pak nebyl alkohol. Takže jsem vytáhla lékárničku a prostě jsme spolykaly všechny prášky, které jsme tam měly, jakože to nějak nahradíme, ale nic. Prosím vás, nešetřete na letenkách! Nemá to smysl.

Vy spolu všechny 3 v 1 jezdíte na dovolené?

Martina: Teď jsme byly po dlouhé době.

Nikol: Je to tak. Tím, jak já jsem porodila Máťu, tak jsem do toho přátelství trošičku hodila vidle a od té doby máme každý trochu jiné požadavky na dovolené. Ale teď jsem si řekla: „OK, nechám Máťu doma, co se dá dělat.“ Budu si asi muset týden odpočinout, já to nějak opláču. Jely jsme spolu a najednou jsme měly stejné požadavky všechny tři.

Nikol, kde jsou vaše kila nabraná v těhotenství?

Nikol: Na Martině.

Martina: Ona mi je ta mrcha přešoupla.

Nikol: Marťa je kolegiální a vzala to na sebe.

Prý budete jako 3 v 1 dělat společnou písničku?

Nikol: Já jsem to asi někde řekla.

Martina: Tys to někde řekla a já o tom ještě nevím, aha. A s kým to jako budeme dělat? No, tak je to jasné. Už vydáváme desku.

Nikol: Ano, a chystáme turné. A fotíme kalendář.

Martina: A budeme mít svůj merch. Jen my dvě.

Vy jste z toho tu Veroniku Arichtevu nějak vyšouply...

Martina: Ona nezpívá.

Nikol: Ona se vyšoupla sama. Ona odtančila.

Máte jí to za zlé? Nebo očekáváte, že příště budete ve StarDance vy?Nikol: Jestli jí máme za zlé, že tancovala ve StarDance? Kdyby vyhrála, tak nás to asi trošku naštve. Ale takovýhle to její šmrdlání na parketu, to nás nenaštvalo.

Martina: Byla čtvrtá. My jsme jí samozřejmě fandily. Musíme říct, že vůči ní necítíme žádnou zášť.

Nikol: Do StarDance vybrali tu nejlepší z nás. Já bych se to určitě nenaučila.

Martina: Já taky ne. Mně by ruplo v zádech a...

Nikol: A já ty kyčle po tom porodu...

Takže vaším úkolem teď bude dělat Veronice učitelky zpěvu?

Nikol: Prosím tě, Martina neumí noty a v podstatě ani nerozezná nějaké tercie, takže Martina by byla špatná učitelka. A Verča špatný student, ona zas neumí intonaci.

Ta píseň tedy byla kompletně iniciativa Nikol?

Nikol: Ne, nějak dohromady nás to napadlo. On dneska vydává písničku taky každej, tak říkám: proč ne my?

Martina: Když zpíváš, tak přece nemusíš umět noty.

Stačí, když umíte na harmoniku nebo dudy...

Martina: Na dudy já umím. Jo a na harmoniku? Mně se dělají harmoniky podél očí, jak se pořád směju.

Nikol: Budeme hrát na dudy. (mačká prsa Pártlové).

Martina: Takže všechny nástroje mám já. Ona má jenom triangl.

Holky, přestřelily jste někdy? Urazila se některá z vás kvůli drsnému vtipu, který byl opravdu přes čáru?

Nikol: Dobře víme, kam pálit, když si chceme ublížit. Známe se a jsme spolu dvanáct let, to je jak manželství. Naštěstí se to ale moc často nestává, že bychom si chtěly ublížit. Jenom když máme všechny tři najednou PMS, tak se umíme rozhádat, že to bolí. Ale jinak se tomu snažíme vyvarovat.

Řídíte se někdy podle svých hesel z videí? Třeba „nežer to, ještě jsem to nevyfotila“?

Martina: Ano. Třeba „jdi s každým, kdo tě má rád“. Toho jsme se držely dlouho.

A jak to dopadlo?

Nikol: Mám dítě.

Martina: Mě tak rádi zas asi neměli...

Nikol má dítě a ty to prý Martino budeš pak řešit nějak…

Martina: Operativně. Já to budu řešit operativně.

Martino, máš s novým rokem i nějaké nové nápadníky?

Martina: Jéžiš, těch je. Těch je furt strašně moc. No, teď si nemůžu na žádnýho vzpomenout, ale jéžiš, těch je.

Nikol: Ta to odhání normálně vidlema.

Přepinkly jste si někdy někoho? Ve smyslu „hele, ten by se mohl líbit tobě!“

Nikol: Přepinkly, ale nevěděly jsme o tom! (obě smích)

A zjistily jste třeba někdy, že jeden a ten samý muž píše vám třem najednou?

Nikol: Ne, že jim píše. Že s nima chrápe. S oběma... se všema třema.

Ale teď vážně, to se nestalo...

Nikol: Stalo. To se stalo.

Martina: Bylo to ale s odstupem času.

Kdo to byl?

Nikol: To nemůžeme říct, on je známej.

Sportovec, herec?

Nikol: Byl to Jarda Jágr, ano.

Martina: Z toho bude mrzení! To je samozřejmě fór.

Nikol: Jarda to nebyl. Jarda to nebyl, prosímvás. Jardo, nebyls to. Já vím, žes to nebyl.

Máte všechny tři nějaký idol, koho byste si nejradši popůjčovaly?

Martina: Jakože na jednu kopici? Já se obávám, že já bych s holkama nechtěla bejt na jedný kopici.

Nikol: Ale je tam jedna výjimka: Zdeněk Škromach. To jsme se shodly s holkama, že do toho jedinýho bychom tak nějak šly. Že bychom se i skously navzájem, že bychom na sebe nežárlily, protože je to prostě Zdeněk Škromach.

Martina: V tuhle chvíli bychom se ani nesmály, protože by to bylo vážný. Sexy.

Kdybyste se měly shodnout, která z vás třech je nejvíce komplikovaná, kdo by to byl?

Martina: Když tu není, no tak Verča samozřejmě. (smích) Ne, já myslím, že to si dělíme rovným dílem.

Nikol: Jsme stejně komplikovaný.

Musely jste si někdy navzájem krýt záda s velkým problémem?

Martina: Samozřejmě.

Nikol: To jsou otázky. My jsme kámošky, my si vždycky kryjeme záda. My si kryjeme i předky a ze strany taky. Já jsem tě často kryla ze strany.

Když máte některá moc hluboký výstřih, říkáte „zakryj se“?

Martina: Nó, prosimtě, to… (smích s pohledem do Nikolina dekoltu)

Nikol: Já jsem se tady dneska vykozila, viď?

Je hezké, jak se doplňujete svými triumfy!

Martina: Ano. Někdo má v hlavě, někdo má v dekoltu, ale já jsem si to mohla dokoupit, takže…



Všechno se dá dokoupit!

Nikol: To byl asi tip pro mě. Že si mám taky dokoupit.

Martina: A já bych chtěla mozek.

Chystáte teď nějaké stand-up vystoupení?

Nikol: My u toho sedíme, není to stand-up, ale je to sit-down. Jezdíme takové besedy 3 v 1 po České republice, začaly jsme na podzim a objely asi dvanáct měst.

Martina: Jedenáct. Jestlis byla někde na melouchu sama…

Nikol: Holky jedenáct a já dvanáct. Jsou to takové talk-show, které nás hrozně baví a vypadá to, že to baví i ty diváky, kteří tam chodí. Takže letos si to střihneme ještě jednou.

VIDEO: S holkami ze 3v1 jsme kamarádky a známe se nazpaměť, říká Martina Pártlová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu