Hlavně nechtít s ničím poradit na sociálních sítích, říká těhotná Pártlová

Četla jste někdy internetové diskuse matek malých dětí?

Díky tomu, že kamarádky už mají děti, tak bohužel ano. Někdy mi přijde, že je to nějaká sekta, kde všechny matky mají patent na to, jak nejlépe vychovat cizí dítě, čím ho nakrmit, jak obléct. Jako kdyby každá matka nechtěla pro svoje dítě to nejlepší. Občas přemýšlím, kde jsou právě jejich ratolesti, když tyhle mámy mají tolik času hádat se a kritizovat ostatní. Vlastně ani nechápu, kde se v nich bere tolik zla, a nerozumím tomu.

Zatímco moje manažerka chodila na botox a tak, já pomalu neměla z čeho platit nájem. Docela dlouho jsem se v tom plácala. Martina Pártlová