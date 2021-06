Miloš rozhodně netrpěl potřebou budovat si kult osobnosti, říká Formanová

Kdy naposledy vás někdo zkoušel svést k tomu, abyste se z Ameriky vrátila domů, do Česka?

Víte, že si ani pořádně nevzpomenu? Sestra žije v Kalifornii, takže pro ni je život v Americe samozřejmostí. Synové totéž – oba tam studují. Teoreticky by na mě mohla naléhat maminka, ale ta vždycky přijede na léto, čímž se nějaké to potenciální stýskání eliminuje. To platí i o spoustě českých přátel, kteří za mnou jezdí. A myslím, že se jim docela líbí sejít se v New Yorku.

Děje se jim jedině to, že bývali zvyklí, že bílý heterosexuální muž z civilizované kapitalistické země vykročí do života se všemi esy v ruce.