Nechci už hrát role šlapek a uklízeček, postěžovala si Babišová

„Mezi nejčastější otázky lidí patří, zda jsem v příbuzenském vztahu s Andrejem Babišem. Odpovídám na to snad denně. Už mám připraveno mnoho variant odpovědí, které používám. Někdy předstírám, že jsme příbuzní. Baví mě si takto hrát a užívám si to,“ říká osmadvacetiletá Martina Babišová.

Herečka studovala tři roky v Irsku, kde točila filmy a seriály. „Většinou jsem v nich hrála role prostitutek z východní Evropy a uklízeček. Pro nás tam moc jiných postav nenabízejí. Buď uklízíme, nebo s někým spíme. Strašně nerada uklízím, takže to druhé pro mě bylo snad i lepší,“ vtipkuje a dodává, že by si ráda zahrála také role silných a inteligentních žen a začala proto pracovat na svém přízvuku.

„Nechci hrát debilní ženské role šlapek nebo matek. Je to tak, že mě zajímají opravdu zajímavé ženské role a ne jen ty úplně tradiční. Bylo by fajn nezaseknout se jen na tomto,“ myslí si Babišová.

Do Česka se herečka vrátila původně na dva týdny proto, že jí byla nabídnuta role ve filmu Stockholmský syndrom. Později jsem dostala nabídku na další film Lovkyně duchů. A tak už jsem se do Irska nevrátila. Když jsem sledovala český film ze zahraničí, viděla jsem, že tu vznikají hlavně filmy typu ženy v běhu, ženy na horách, ženy na vrcholu a podobně. Dnes už dobře vím, co hrát chci a co naopak určitě ne,“ vysvětluje.

Martina Babišová zavzpomínala také na natáčení filmu Minuta věčnosti s Jiřím Langmajerem. „Točilo se necelý měsíc na Islandu. Je to o vztahu otce a dcery a jejich pouti po ostrově. Což je téma, které jsem ve filmu často neviděla. Je to dobrodružný thriller,“ vysvětluje.

Celý natáčecí štáb trávil společně čtyřiadvacet hodin denně. „Bylo nás devět. Nikdo nikam nechodil a nikdo nový nepřicházel. Bylo to trochu jak v nějaké reality show. Vařili jsme spolu večeře a zvykli si na sebe, hodně jsme se sblížili, bylo to moc hezké,“ dodává herečka.

