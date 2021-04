Zounar nechce covidovou úřednickou svatbu. Veselku nejspíš zase odsune

„Odložili jsme to kvůli covidu o rok a už se to blíží, ale vypadá to, že to zase nebude,“ řekl v primácké Show Jana Krause Martin Zounar, který se nechce ženit za přísných podmínek s omezeným počtem svatebčanů. „Já nechci úřednickou svatbu. Chci svatbu, kde budou známí, lidi, co patří k mému životu.“

Nová láska vstoupila do hercova života před karanténou, takže jsou od té doby pořád spolu. Toto období považuje Martin Zounar za velmi šťastné, ovšem do divadla už se taky těší. „Mám výhodu, že Kačka je psycholog, takže když přijdou nějaké krizovky, ví, jak na to,“ říká.

K jejich seznámení prý došlo díky psům, kteří se začali očuchávat před školou, kam oba vodí své dcery. Zounar dodal, že byl nejspíš strašně trapný a navíc neměl žádný další plán. A tak mu nezbývalo, než chodit dál s dcerou ke škole a čekat na novou příležitost, která dlouho nepřicházela.

„Pak jsem zjistil, odkud chodí, a skutečně jsem ji potkal, ale byla v doprovodu takového krásného, mladého, ztepilého kluka, absolutní drzoun. Naštěstí jsem pak zjistil, že je to trenér!“ popsal dramaticky celou situaci i to, jak se události měly dál a jak se mu zprvu rezervovanou psycholožku podařilo dostat do divadla a přesvědčit o svých kvalitách.

„Byla velká klika, že jsme byli oba singl,“ dodal s tím, že na vztahu je třeba pracovat a že jeho partnerka Kateřina zdůrazňuje tři zásadní milníky: úcta, láska, respekt.