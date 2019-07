Pitím jsem řešil nepohodu a smutek. Z reality už neutíkám, říká Zounar

„Připravovali jsme hru Dva nahatý chlapi. Kolegové tehdy zažili můj osobní pád. Špatně se mi hrálo a pak už mi hrát vůbec nešlo. Martinka, kolegové Martin Kraus a Danka Šinkorová, režisér Tonda Procházka, producent Jirka Turek, ti všichni byli schopni říct: Každý v životě může klopýtnout, dej se dohromady, my na tebe počkáme. Vážím si toho, protože vím, kolik lidí mně přestalo věřit. Jako herci, jako člověku,“ zavzpomínal Martin Zounar na období z roku 2017.

Když začali Dva nahaté chlapy znovu zkoušet, velká část kolegů prý říkala, že to nedodělají, že to Zounar určitě nedá. I Martina Randová slyšela, že nedělá dobře, když se ním pracuje.

„Měl jsem toho tolik, že jsem to vždycky na nějaký ten týden, kdy bylo od práce volno, všechno uzavřel, abych zapomněl. Pak jsem zase fungoval dál,“ řekl Martin Zounar a přiznal, že pil. „Ten přetlak byl obrovský. Samozřejmě se to podepsalo na mém soukromém životě. I když já jsem pil jen nárazově. Jsem to, čemu se říká kvartální alkoholik.“

Martina Randová žertuje, že její kolega je půlroční kvartálník. Pil jen v létě a v zimě. I přes tyto excesy mu pořád věřila.

„Jsem ráda, že o tom Martin mluví. Než jsem Martina poznala, slyšela jsem, že občas pije. A dokonce se i stalo, že musel zrušené představení zaplatit. To se hercům stává. Ale zbytek roku byl úplně v pohodě, nepil, hodně pracoval. Podívejte, já jsem už pár let abstinent. Ale v dobách, kdy jsem požívala alkohol, jsem pila mnohem víc než on. Po představení vždy proběhla sklenička či dvě tři,“ řekla pro čtvrteční Magazín DNES.

„Kdybych byl alkoholik a pil pořád, nemohl bych mít sto padesát představení za rok a dvě stě natáčecích dnů. To by opilec fakt nedal. Jenže lidé večer pijí, ráno vstanou, jdou do práce a fungují. Já pil několik dnů v kuse, uzavřel se do sebe. Řešil jsem tím nepohodu, smutek. Utíkal jsem z reality,“ přiznal Zounar s tím, že k tomu už nemá důvod.

„Mám úžasnou dceru, kolegy, se kterými je radost pracovat, diváky, kteří na nás chodí. Teď mi život kvete. Doktor Dušan Randák mi říkal: ‚Já nevím, kam vás přesně s tím pitím zařadit. Ale nezapíjejte smutek. Zkuste si pustit do života štěstí.‘ No, tak jsem to tedy udělal!“