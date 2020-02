Všechny své neřesti mám rád, říká herec Martin Zounar

Marta Jandová, s jejímž bratrem Petrem jste studoval, v jednom starém rozhovoru vzpomínala, jak vás vždy, když jste odešel, všichni spolužáci pomluvili, že hrajete jenom díky svému otci. Věděl jste o tom?

To se tedy dozvídám až po letech. (smích) Myslím, že už čas prokázal, co ve mně je. Když je člověk od sedmi hodin na jevišti, žádný tatínek za něj nic neodehraje. Ale je asi pravda, že jsem to měl těžší než spolužáci, kteří rodiče z herecké branže neměli. Na druhou stranu jsem v tom nebyl sám. Do ročníku se mnou chodila i Tereza Brodská, tu zřejmě vnímali dost podobně.