Stal se dvojnásobným otcem a teď si ochrnutý Muž roku zahraje v seriálu

Stačil jeden osudný skok do vody a Martinu Zachovi (35) se změnil život od základu. Muž roku 2009 se musel poprat s osudem po vážném úrazu páteře. Lékaři mu příliš nadějí na obnovení hybnosti celého těla nedávali, on to ale nevzdal. Přestože skončil na vozíku, žije plnohodnotný život.

Před třemi týdny se mu narodilo druhé dítě, dělá osvětu ve školách, má vlastní značku oblečení pro vozíčkáře. Proto ho produkce Pana profesora oslovila i kvůli epizodní roli v seriálu. Zde dá ve čtvrtek večer lekci Andy (Monika Tomková), mladé triatlonistce, které hrozí kvůli staršímu zranění páteře podobný osud. Dívka nechce okamžitý zákaz sportování přijmout, až dosud to byl její život. Náhodné setkání s vozíčkářem v podání Martina Zacha jí ale hodně otřese.



Pro Muže roku 2009 to byla první zkušenost před kamerou. Když ho produkce seriálu oslovila, nezaváhal ani sekundu. „Byl jsem mile překvapený vlastně i z toho důvodu, že do role vozíčkáře chtěli obsadit autentického člověka na vozíku,“ přiznává.

Přestože to byla jeho seriálová premiéra, trému tento novopečený dvojnásobný otec neměl. Nyní se naplno věnuje své rodině. „Až na několik probdělých nocí musím říct, že třítýdenní Beatka je úžasné miminko a že tříletý Adrianek vzal nový přírůstek do rodiny moc dobře. Snažím se pomáhat, jak to jen jde, takže hlídám, chovám,“ popisuje Martin Zach.