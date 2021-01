O hlasivky nijak nepečuji. Dávám jim docela záhul, říká Martin Stránský

„Vůbec hlasivkám nevěnuji žádnou zvláštní péči. Žijí si svůj vlastní život a naopak bych řekl, že jim dávám docela záhul. Když třeba sedím šest hodin ve studiu a namlouvám nějakou audioknihu, to pak cítím, že je ten hlas trošku unavený. Ale zatím drží,“ řekl představitel doktora Oty Kováře z Ordinace v růžové zahradě, jejíž natáčení se chýlí ke konci.

„Čeká mě něco jiného. Pokud to dobře dopadne, měl bych točit film, ale v této době vám nikdo nic neřekne na sto procent. Stejně tak, jak dotočím Ordinaci, údajně bychom měli začít točit něco nového. Ale nikdo vám neřekne co. V pražských divadlech vím, že si minimálně do února neškrtnu. Ale s Billym Elliotem jsme v Plzni připravení a můžeme ho kdykoliv spustit. Všem se nám po divácích už stýská,“ řekl Stránský.

Herec si zase po delší době vyzkoušel, jaké je to stát na divadelních prknech. Na Nové scéně plzeňského divadla, pod vedením režiséra Lumíra Olšovského, si tamní soubor projížděl muzikál Billy Elliot. Malí herci povyrostli, bylo nutné je přeobsadit jinými, neméně šikovnými. Ale postavu Billyho otce Martinu Stránskému už nikdo neodpáře.

Martin Stránský

„Právě v tomto divném mezičase je to jen takové čuchnutí k divadlu. Ale já tohle představení mám hodně rád. Ti malí kluci jsou strašní zmetci a vždycky mě dostanou. Brečím pak jako alík. Neskutečně mě to ale baví. Je tu skvělá parta,“ usmíval se herec a přiznal, že s používáním jadrných slov v textu nemá problém.

„K určitým figurám to patří. Je to znak, jak je ten člověk vychovaný, co má za sebou a co je v něm. Autoři to ale fakt takhle napsali. Myslím, že jsme někde naopak ubírali. Malý Billy Elliot vyrůstá v drsném hornickém prostředí a tam se mluví jinak – po svém,“ míní.

Anglický muzikál Billy Elliot podle stejnojmenného filmu vypráví příběh jedenáctiletého chlapce Billyho, který touží uplatnit svůj neobyčejný taneční talent. Musí však překonat nepřízeň rodiny a drsného hornického prostředí během radikální stávky proti uzavření místních dolů.

Dílo světoznámých autorů, kdy hudbu složil Elton John a libreto pochází od Leeho Halla, mělo na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni premiéru v květnu 2019. O český překlad se postarali Michael Prostějovský, Pavel Bár a Kateřina Hipská.