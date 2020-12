Zvedal jsem dámě prsa tam, kde měla být, vzpomíná na první roli Stránský

„Dabérských rolí trochu ubylo, s několika kamarády a kamarádkami jsme vlezli do jedné agentury, kde se snažili udržet naše normální ceny,“ popsal Martin Stránský v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Chtěli jsme za naši práci nějaké peníze, a to byla strašná drzost. To se neodpouští. Dabingu je méně, ale cenově to je nastejno,“ objasnil Honzovi Dědkovi důvod, proč jej už tolik neslýcháme v českém znění zahraničních filmů a seriálů.

Zato v českých seriálech je k vidění stále častěji, filmy se mu však vyhýbají. Na svůj první, Silnější než já, z roku 1990 jen tak nezapomene, zvlášť na odvážnou milostnou scénu.

„To byla dlouhá nočka, na kterou obstarali krásnou holku. Bohužel té slečně nikdo neřekl, že se tam bude muset trošku obnažit. Dlouze ji ukecávali, ale ona nepovolila. Po třech hodinách řekli, že to musí vyřešit jinak a sehnali jednu prsatou paní. To bylo jiné kafe,“ popsal herec.

Martin Stránský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (2020)

„Tak jsme se seznámili, podali jsme si ruce, a když se měla točit tahle scéna, dáma sundala podprsenku a já jsem musel prsa zvedat tam, kde by měla být. To byla moje první filmová role ještě na škole,“ zavzpomínal na své začátky před kamerou Martin Stránský.