Brána do pekel byla otevřená, říká o své závislosti Martin Preiss

Není nadšený, když se mluví o tom, co má za sebou: „Myslíte, že to lidi ještě zajímá?“ Jsem přesvědčená, že ano. Mám spoustu známých, kteří taky berou hromady prášků na uklidnění a večer co večer si otevírají láhev vína. I mě to zajímá. Někdy sama přemýšlím, kolik pití je ještě v normě, kolik už ne.



Osobní a pracovní vypětí se vršilo a já ho zapíjel a ignoroval tak dlouho, až si vybralo svou daň. Martin Preiss

„Je pravda, že mi lidi píšou, reagují na můj příběh, chtějí se radit. Což mě těší. Ale veřejně jsem o tom už mluvit nechtěl.“