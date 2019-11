Srazil jsem se čelně s autem. Před rychlostí už mám respekt, říká Písařík

„Táta na ní předtím jezdil a tak jsme ji začali dávat dohromady. To bylo naposledy, co jsem trochu rozuměl motorkám, protože jsme ji tehdy opravdu rozebrali do posledního šroubku,” zavzpomínal pro iDNES.cz Martin Písařík, který chodil motorku zkoušet do lomu. „Když jsem si později udělal řidičák, měl jsem pocit, že mi patří celý svět,“ přiznává.

Dnes už vše bere více profesionálně a s dobrodruhem Igorem Brezovarem, jedním z největších moto cestovatelů v ČR, točí seriál pro Českou televizí. „Jsem hodně nadšený. Myslím si, že by se to mohlo líbit i těm, co nejsou zase až tak nadšení motorkáři, ale rádi objevují dobrodružná místa různých zemí,” popisuje Písařík.

Natáčení podle herce není právě jednoduché a v Africe měl dokonce nehodu.

A nebyla to první bouračka: „Už jsem měl jednu nehodu kdysi v Praze. Špatně jsem vjel do křižovatky a čelně jsem se srazil s autem. Motorka na tom byla blbě, ale já jsem to přeletěl a dopadl naštěstí dobře. Od té doby jezdím na fakt opatrně,“ pokračuje.

„V zemích, ve kterých s Igorem jezdíme, však bohužel neexistují žádné hlavní silnice a někdy ani semafory a červená, takže tam člověk dává ještě větší pozor,” říká herec.

Před rychlostí má milovník motorek respekt. „Momentálně využívám tři motorky. Ale od chvíle, co jsem se vrátil z Afriky, jsem toho moc nenajezdil. Dva stroje mám doma, třetí BMW zůstalo zaparkované v Africe pod plachou, kde na mě čeká,“ říká Písařík.

„Mám ještě Aprilii, což je takový italský naháč, a ta je super. Na té jsem už dlouho neseděl. Je to starý model, to by se Igorovi líbilo, protože nemá žádnou elektroniku a moc jich tady takových nejezdí. Pak mám ještě KTM, což je zase vysoká motorka, na které se musím ještě naučit,” dodává herec.



