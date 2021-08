Náš film ukazuje českou povahu. Hodně diváků asi naštveme, říká Martin Pechlát

Začátkem srpna vstoupil do kin film Okupace. Jak jste si užil natáčení?

Film Okupace je pro mě srdcová záležitost. Námět připravili režisér Michal Nohejl s Vojtou Maškem. Dlouhé měsíce jsme to spolu probírali, s Michalem jsme blízcí přátelé. Trochu nám pomohl covid, měsíc před natáčením jsme se mohli scházet se všemi herci a neustále jsme o tom diskutovali, probírali jsme jednotlivé scény, kdo hrajeme jaký charakter. Při natáčení se tak Michal mohl soustředit na filmovou práci, hereckou už jsme měli připravenou, mohli jsme si hrát s detaily. Natáčení šlo velmi rychle, zvládli jsme to během dvou týdnů.

Doma jsem tvrdil, že po roce 1989 se zrušily třídní schůzky, protože to byl komunistický přežitek, takže rodiče neměli o mých školních výsledcích žádné zprávy.