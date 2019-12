I zaprděné Česko si časem zvykne na estetické úpravy mužů, míní Martin Maxa

„Žijeme v době, kdy je možné svůj exteriér vylepšovat. Já jsem zrovna takový ten typ estéta. Jednoho dne, v okamžiku, kdy jsem chtěl políbit svou dceru před spaním, mi řekla ‚tatínku, tobě padá obličej‘. Dospěl jsem tedy k závěru, že jsem prohrál svůj souboj s gravitací a že je potřeba to padající zase někam zpátky přišít,“ říká trojnásobný otec Martin Maxa v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKO STAR.



„Nechal jsem si udělat facelift. To vám vezmou obličej a dají ho zase zpátky tam, kde byl asi tak před deseti lety,“ popisuje se smíchem Maxa, který byl kdysi i na operaci očních víček. „Beru to jako přirozenou součást péče o sebe samotného. V loňském roce jsem si nechal například vyměnit i dvě plotýnky. Roky se vrší, vše se opotřebovává,“ říká.

Podle zpěváka má vůči estetickým úpravám a operacím i v dnešní době mnoho lidí překvapivě stále různé předsudky. „Mají pocit, že když o sebe člověk takto dbá, tak musí být zákonitě marnivý, nebo narcis. Přitom je to stejný typ estetické úpravy, jako když si někdo nechá spravit zuby. Každý chce mít hezké zuby a se zkaženými chodit nebude. Když si však muž nechá udělat víčka, všichni to vidí jinak. Já s tím problém nemám. Jdu s dobou a myslím si, že i zaprděné Česko si časem na tyto věci zvykne a bude to přijímat lépe než dnes,“ míní Martin Maxa.

Zpěvák se kromě muziky věnuje také malbě, konkrétně uměleckému směru hyperrealismu. „Jako techniku používám olej na plátně. To, co maluji, by mělo vypadat živě. Hyperrealismus je styl, který by měl zobrazovat dokonalou iluzi skutečnosti. Je to poměrně náročná technika. Drtivá většina mých obrazů je prodaná, což je dobrá zpráva, nemám však co rozdávat,“ směje se Maxa.



Zpěvák se v rozhovoru s Mírou Hejdou vyjádřil také k obvinění, podle kterého měl na Svatomartinských slavnostech na nádvoří moravskotřebovského zámku před dvěma lety napadnout ženu a postaršího muže.

„Celá tato kauza byla zcela smyšlená. Pustím se nyní proto do soudních pří s lidmi, kteří to vypustili do světa. Stálo mě to hromadu peněz i duševního vypětí. Jsem tím nesmírně poškozen. Mělo to vliv mimo jiné i na můj rodinný život. Přemýšlím, jak je možné, že si někdo vůbec může dovolit takto beztrestně někomu ničit život,“ dodává.

VIDEO: Martin Maxa - Hasta La Vista (klip z filmu Román pro pokročilé):