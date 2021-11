Při fotbalu je nervák. Svářečku asi opustí, říká trenér o vítězi show Love Island

„Fandili jsme mu a posílali hlasy. Snad nám Martin brzy přijede Lauru představit,“ usmívá se Kulhánkův kamarád, spoluhráč i trenér Jan Konečný. Znají se sedm let. Tehdy spolu hráli okresní přebor za futsalový klub Svarog FC Teplice. Přes krajský přebor a divizi postoupili nakonec až do první ligy. „Martin byl kapitánem týmu. I dnes je vidět, že má hodně zkušeností, je to pro nás důležitý hráč,“ říká Konečný.

Martin se mi zmínil, že nebude na zápasech, protože jede na dva měsíce na Kanáry. Ptal jsem se ho, co tam bude dělat: „Dovolená, nebo práce?“ A on: „Tak nějak napůl.“ A nespletl se. Odpočinul si tam i vydělal. Jan Konečný trenér a kapitán futsalistů TJ Oldřichov