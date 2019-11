Rvali jsme se jako koně, říkají pošťák Ondra a jeho bratr Ondra

Dva bráchové herci, to není tak běžné. Chodíte se na sebe navzájem dívat do divadla?

Martin: Já jsem se právě nedávno vrátil na jeviště, dost jsem váhal, ale nakonec jsem usoudil, že by bylo neslušné to odmítnout. Léta jsem na jevišti nestál, takže mne ani moc nepřekvapilo, že jsem se musel zase znova svoje řemeslo učit. Ale mám super kolegy, kteří mi pomáhají: „Tady uber, tady přidej!“ radí mi. A ty, brácho, jsi ještě nedorazil! Ale je fakt, že já sám jsem byl na jednom tvém představení až na derniéře.

Ondřej: Ještě jsi mě nepozval. Ale vím, že se chystáš na Hitlera, kterého hraju v Divadle Na Jezerce v představení Už je tady zas! Proto jsme se do těch společných fotografií pokusili vnést trochu toho „Adolfa“, abychom lidi nalákali.

Co mi přijde vtipné, je, že jeden z vás bratrů je Ondřej a ten druhý, Martin, je známý jako pošťák Ondra.

Martin: Když jsme před lety – je to už patnáct let, neuvěřitelné! – začínali s Poštou pro tebe, přišla s tím produkce. Stejná produkce měla na svědomí i Rodinná pouta, ve kterých jsem hrál Ondřeje Prchala. „Co kdybychom zachovali Ondru, když už tě tak lidi znají?“ A protože jsem v Poutech vlastnil bar, tak prý řekneme, že jsem si musel odskočit na poštu. A v Poště pro tebe, že si zajdu na sklenku...