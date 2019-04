Fanoušky zklamalo, že Sherlock a Watson nejsou gayové, říká Freeman

Martin Freeman a Benedict Cumberbatch (42) se zapsali do srdcí fanoušků jako seriáloví Dr. Watson a Sherlock Holmes. Během rozhovorů s novináři herci často čelili otázkám, proč se v pořadu neobjevuje žádná milostná romance.



Cumberbatch to mnohokrát vysvětlil tím, že slavný londýnský detektiv na sex zkrátka neměl čas a veškerou energii soustředil na vyšetřování zločinu. „Byl to asexuál. Potlačoval své libido, aby mohl pracovat. Sprchování v ledové vodě, koukání na spousty mrtvol... to vám libido spolehlivě zabije,“ řekl kdysi herec v rozhovoru pro britské vydání magazínu Elle.

Martin Freeman se nyní svěřil s tím, že tvůrci oblíbeného seriálu podle něj hluboce zklamali mnoho fanoušků. „Čím? Přece tím, že Sherlock s Watsonem se v závěrečné epizodě nechytili za ruce a neodešli při západu slunce společně do dáli poté, co by přiznali svou homosexualitu. To, že Watson a Sherlock neskončili nakonec spolu, bralo mnoho fanoušků jako zradu,“ řekl Freeman v rozhovoru pro BBC Radio 4.

I když tvůrci seriálu homosexualitu žádné z postav nepotvrdili, fanoušci sami napsali na toto téma mnoho povídek. Smyšlené příběhy neboli fanfikce se rozšířily prostřednictvím internetu mezi širokou fanouškovskou základnu.

„Naráželi jsme na toto téma po celou dobu vysílání seriálu. Všichni chtěli slyšet, že Sherlock je gay. Není gay, není ani heterosexuál... Watson je naopak velmi otevřený v tom, že preferuje ženy. Lidé však rádi fantazírují. To je v pořádku. Ale v seriálu toto neřešíme,“ řekl pro časopis Entertainment Weekly jeden z tvůrců seriálu, scénárista Steven Moffat.

Martin Freeman pobavil fanoušky výrokem na toto téma již v roce 2015. „Věřte nebo ne, dvě osoby stejného pohlaví mohou být opravdu blízkými přáteli, aniž by se přitom vzájemně sexuálně přitahovaly. Nemusíte hned s někým spát jen proto, že se máte rádi. Sherlock a Watson se respektují a oba přináší do jejich vztahu něco osobitého,“ řekl tehdy herec na filmovém festivalu Raindance.