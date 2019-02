Sex je důležitá součást mého života, říká Martin Freeman

Na sexuální život se Martina Freemana ptali v rozhovoru pro magazín Weekend, který je přílohou deníku The Guardian. Redaktora zajímalo, jak často britský herec souloží. „Řekl bych, že docela často, je to hodně důležitá část mého života,“ odpověděla hvězda filmů o Hobitovi.



Martin Freeman má s kolegyní Amandou Abbingtonovou (44), s níž žil šestnáct let, syna Joea (12) a dceru Grace (10). V rozhovoru také přiznal, že je docela prchlivý a často na děti vypění.

Martin a Amanda, která se proslavila seriálem Pan Selfridge a rolí Mary Morstanové v sérii Sherlock, v níž hrála s Freemanem, se rozešli v roce 2016. Bylo to poté, co se herečka vrátila do jejich společného domu v Hertfordshiru z návštěvy Martina na natáčení v Portoriku.

„Uvědomili jsme si, že už dlouho jen trčíme nad velkou trhlinou,“ vysvětlila později rozhodnutí Abbingtonová, které vadily dlouhé chvíle odloučení kvůli pracovnímu vytížení.



Od rozchodu s dlouholetou partnerkou se Martin Freeman ukázal po boku několika žen, ale žádnou zatím neprezentoval jako oficiální přítelkyni.