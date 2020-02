Při výchově dětí jsem praktikoval fyzické tresty, přiznal Martin Freeman

„Jedním z nepsaných pravidel dnešní výchovy je, že děti zásadně neplácáte nebo jim neříkáte smradi. Já dělal obojí,“ přiznal Martin Freeman v rozhovoru pro deník Sunday Times.



„Asi dvakrát jsem jim dal na zadek. Smradi jsem jim říkal rozhodně častěji. Vím, že bych to asi dělat neměl, ale... Existuje spousta ideálních představ o rodičovství, které by mělo být podle všeho úžasné. Ale rodiče se kvůli takovým představám a očekáváním často akorát cítí mizerně. Protože rodičovství není úžasné,“ pokračuje herec.

Výchova dětí je podle něj jednoznačně tím nejzáslužnějším, co ve svém životě dělá, rozhodně však ne tím nejjednodušším. „Je to opravdu náročné. Už jen ta představa, že můžete s batoletem vyjednávat rozumně... Upřímně? Hodně štěstí. Takto to zkrátka nefunguje,“ míní Martin Freeman.



Herec a jeho bývalá partnerka Amanda Abbingtonová (45), se kterou se po 16 letech v roce 2016 rozešel, považovali fyzické tresty ve výchově svých dvou dětí za nezbytný způsob usměrňování jejich divokého chování. Freeman tvrdí, že výprasků dětí zpětně nelituje. „Nejsem hrdý na to, že jsem to udělal, ale musel jsem. Nemyslím si, že je to u nás doma nějaké pravidlo. Ale klidně to kdykoliv udělám znova,“ dodává hvězda seriálu Sherlock.



ANKETA: Použili jste někdy při výchově svých potomků fyzický trest?

Ano 116 Ne 7

