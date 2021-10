Bavilo mě blbnout s Ondrou Sokolem, vysvětluje Martin Finger, jak se stal hercem

Zdá se, že Šumperk, odkud pocházíte, musí být inspirativní město. Pochází z něj kromě vás i řada dalších herců, mj. Ondřej Sokol, Simona Babčáková, Lucie Polišenská, ale třeba i kapela O5 a Radeček a další. Máte ponětí, čím to může být?

Na to bych vám rád odpověděl, ale asi se to ode mě nedozvíte. To jsou věci mezi nebem a zemí. Genius loci? To je fádní odpověď, viďte. Víc vám k tomu asi neřeknu. Mně přijde zajímavé, že i když Šumperk nemá ani třicet tisíc obyvatel, tak jsem se tam nikdy třeba se Simonou Babčákovou nepotkal. Aspoň o tom nevím. A to prý bydlela jen kousek přes potok od domu Ondřeje Sokola, se kterým jsem byl od jisté doby skoro denně. Je to divné, že jsme Simonu nezaznamenali. Kdybychom ji potkali, určitě bychom si jí všimli.

Ze všeho nejradši mám zkoušení v divadle s lidmi mně blízkými, se kterými si rozumím a se kterými mám podobné vnímání světa. Martin Finger herec