Bývalý šéf České Miss se po prožití klinické smrti změnil k nepoznání

„Přes dvacet let jsem se pohyboval v mezinárodním obchodě, především v německých korporátních společnostech, což pro mě bylo extrémně zajímavé období. Dostal jsem se do toho v době, kdy trh ani tyto společnosti ještě nebyly zcela hotové a stabilní, což s sebou neslo ohromné příležitosti,“ vypráví Martin Ditmar v Show Jana Krause.

„Vnímal jsem to jako obrovskou příležitost, která se nebude opakovat. Bylo to jako droga, hnací motor, kdy jsem na nic nehleděl a zcela mě to pohltilo. Žil jsem jen pro tu práci,“ pokračuje.

Přestože se podle svých slov snažil o sebe dbát a sportovat, jednoho dne se takříkajíc zdravotně zhroutil.

„Měl jsem silné bolesti v břiše. Říkal jsem si však, že jsem ještě mladý, že to tělo to vydrží. Nechal jsem se však nakonec odvézt do nemocnice, kde jsem skončil na kapačkách. Můj stav se však dále zhoršoval. Za ty roky nakumulovaného stresu jsem měl napadenou slinivku zánětem a po několika dnech strávených v nemocnici jsem jednou náhle upadl na více než dva měsíce do kómatu,“ vzpomíná s tím, že se úplně odpojil od tohoto světa. To, co prožíval ve stavu kómatu, si však prý detailně pamatuje.

„Popisuje se to většinou jako tunel. Ale je to vlastně takový tmavý prostor, vzduchoprázdno, kde na konci je velice příjemné světlo. Čím více se mu přibližujete, tím více vás jako magnet přitahuje. Má zkušenost je taková, že pokud se tam člověk dostane a už nemá tu chuť a vůli nebo sílu žít, je opravdu těžké se odtamtud vrátit zpátky. Je vám tam totiž velmi dobře,“ říká Martin Ditmar.



„V první části procházíte prostorem, kde se vám zjevují tváře všech vašich blízkých, kteří v tom životě něco znamenali. Potkáváte se s nimi v příjemných situacích, všichni se na vás usmívají. Jako by všechny starosti, které člověk má, zůstaly na tomto světě. Tam už jste úplně v klidu a už jdete jen za tím světlem. Vnímal jsem to tak, že pokud bych se spojil s tím světlem, už není cesty zpátky,“ popisuje a dodává, že celý extrémně silný zážitek, díky kterému změnil svůj přístup k životu, bere jako obrovskou životní lekci a uvědomění si toho, že existuje něco mezi nebem a zemí.

VIDEO: Martin Ditmar v Show Jana Krause (2019):