Tři Dejdaři. Ital ze Slunce, sena se po 30 letech opět objeví ve filmu

„Tátovi neradím, od toho je tady režisér, ale synovi poradím a docela poslouchá. Teď jsme trávili pohromadě čtyři dny, ale mít je vedle sebe na place na natáčení je velmi neobvyklé. A cítím se daleko hůř, než kdybych tady byl sám,“ usmíval se Martin Dejdar při natáčení jedné ze scén, která se odehrávala v plaveckém bazénu v Dobrušce.

Martina Dejdara si režisér Tomáš Magnusek vybral pro roli plavčíka Kropíka. Jeho tatínkovi přidělil roli penzisty, který s ostatními dědky komentuje dění na plovárně, a syn Matěj hraje mladíka, který kamarádovi přebral holku.

Čí to byl nápad obsadit klan Dejdarů do jednoho filmu? „To jsme upekli s Martinem. Starý pan Dejdar hrál naposledy před třiceti lety a je to škoda, protože je velmi herecky zdatný, a s Martinem a Matějem už jsem točil. Tak prima,“ pochvaloval si Tomáš Magnusek, který viditelně pohubl.

Zatím má dole sedmdesát kilo a energie by mohl rozdávat! „Jo, také jsou všichni nasr..í, protože nejsem tak rychle unavený a při natáčení všechny honím,“ smál se Magnusek, který komedii dotočí na konci července.