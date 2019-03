Když jsem měla pleš a vrásky, bylo to šílené, říká Marta Jandová

„Pro mě, jako pro ženu, bylo šílené, když vám nasadí pleš a namalují vrásky. Jinak to byla obrovsky zábavná show i pro nás účinkující,“ prohlásila Marta Jandová.

Zpěvačku převlékli za jejího otce v šestém kole soutěže, kam dorazil i frontman kapely Olympic. Zazpívala píseň Snad jsem to zavinil já. Celkovým vítězem druhé řady novácké show se stal herec Jan Cina.

Marta Jandová prozradila, že její otec je momentálně v Austrálii, kde občas odehraje nějaký malý koncert. Jinak si prý s rodinou užívá teplo.

Zpěvačka jistou dobu žila V Německu a to je pro ni stále druhým domovem. „Žije se tam krásně, ale já nesrovnávám. Beru to tak, že když je někde dobře, tak nemám potřebu srovnávat. Němci na mě nikdy nekoukali skrz prsty, protože jsem z Česka. Našla jsem tam spoustu kamarádů na život. Je to takový můj druhý domov,“ řekla zpěvačka na Rádiu Impuls.

Showbyznys u západních sousedů je podle Marty Jandové jiný v tom, že mají mnohem větší trh, víc lidi chodí na koncerty a jsou tam větší prodeje. „Ale prosadit se je stejně těžké jako v Česku. Jinak je to stejné,“ přiznala s tím, že rozdíl je ovšem například ve vnímání soutěže Eurovize.

„Němci tuto soutěž hodně prožívají. Třeba se sejdou u někoho v bytě, udělají se chlebíčky, jednohubky, koupí se pití a sleduje se Eurovize v televizi. Je to velká legrace, protože někteří účinkující mají zvláštní kostýmy, zpívají v jiném jazyce. Pro mě jako pro účastníka to byl obrovský zážitek,“ dodala Jandová, která s Václavem Noidem Bártou v roce 2015 na hudební soutěži zpívala píseň Hope Never Dies.