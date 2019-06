Na Marušku jsem strašně dlouho čekala, říká Marta Jandová o dceři

Jste pracovně v jednom kole. Jak často se vám poštěstí dopřát si relax?

Čas moc často nemám. Ono to není jen tím, že máme hodně práce a manžel má volné jen víkendy. Jet někam o víkendu znamená, že všude bude strašně moc lidí a já bych vždycky raději jela přes týden. Ale zatím jsme hlavně nikdy nechtěli opustit Marušku. Nebo moc často. Takže se to opravdu stává málokdy, že někam odjedeme.

Takže si to pak o to víc užíváte? Co je pro vás vlastně takový nejlepší odpočinek?

Nejraději jezdíme od přírody, chodíme po horách nebo po lesích. Rádi jezdíme na chatu. Věci jako masáže teprve plánujeme. Maruška je teď už docela veliká, bude jí šest let. Máme pocit, že ji můžeme občas nechat z toho hnízdečka trochu vyletět samotnou s kamarády, tedy i s jejich rodinami. Zatím jsme to ale ještě moc neudělali. Teď okukuji, kam bych svého manžela mohla vzít.

A že byste nechala manžela s Maruškou a vyjela si třeba s kamarádkami?

Tak to jsem neudělala hodně dlouho, vážně hodně dlouho. Plánuji to s mojí nejlepší kamarádkou. Věřím, že se to jednoho dne podaří.

Nevadí vám například resorty s hodně dětmi? Přece jen by si člověk rád odpočinul.

Mně to nevadí. Na Marušku jsem strašně dlouho čekala, my si rozumíme a já jsem šťastná, když je šťastná ona. Takže jsme byly pořád jenom v bazénech spolu, s ostatními dětmi. Dělaly jsme blbosti, plavaly. Užila jsem si i malou masáž a nejradši bych ještě pokračovala, ale to už nejde. Zatím mám radši místa, kde je hluk a šrumec, protože mám pocit, že je tam živo. Opravdu, já lépe usnu v randálu než v tichu.

Plánujete už, kam pojedete na dovolenou?

Pojedeme na hory, zase do Rakouska. Byli jsme tam v zimě, u krav. Pojedeme i v létě, budou nějaké túry. Potom letíme s kamarády na týden do Bulharska. Tam jsem ještě v životě nebyla a poletí nás hodně. Zmanipulovala jsem hodně maminek, aby vzaly své děti, když nemohou manželé, že si uděláme takovou legrační maminkovskou dovolenou. Bude tam jen jeden tatínek, tak jsem zvědavá, jak to s námi přežije.