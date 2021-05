Jsem expert na trapasy, hlavně ty slovní, říká herečka z Kukaček

Jak si zvykáte na ten mediální zájem, který o vás v souvislosti se seriálem Kukačky začal být?

Je to taková nová disciplína, ve které se učím chodit. Spíš než nějaký mediální zájem o mě ale vnímám to, jak je seriál všeobecně moc pěkně přijímaný, a to mi dělá radost.

Nemrzí vás, že si nemůžete užít takové ty situace, kdy někdo chce podpis nebo se vyfotit, když jsme teď všichni pod rouškami?

Ne, nemrzí. Když mě v nerouškové době něco takového potkalo, vždycky jsem se trochu styděla.