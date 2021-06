Všichni chlapi jsou podpantofláci, druhé svatbě se nebráním, říká Marpo

„Moje tetování jsou takovou pomyslnou kronikou, kam si zaznamenávám různé důležité životní příběhy. Tady mám například vytetováno, co nakreslily moje děti, když se měly poprvé podepsat. Mám různá thajská tetování z období, kdy jsem dělal thajský box, mám tu Louise de Funese a Belmonda z filmů, na které jsem hodně koukal s tátou... Volného místa už na těle moc nemám. Ale obličej si nenechám potetovat nikdy. To je na mě už moc,“ říká Marpo na úvod rozhovoru v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.



Muzikant promluvil i o vztahu s dcerou Lenky Filipové, zpěvačkou, skladatelkou a klavíristkou Lenny. „S Lenkou vycházíme naprosto v pohodě a o ničem se nedohadujeme. Nevím, čím to je, že spousta lidí se během pandemie rozešla s partnerem. Když jsou dva lidé neustále spolu, je to asi ta pravá zkouška vztahu. V bývalém vztahu a manželství to bylo všechno hlavně o mě. Teď mám vedle sebe někoho s kariérou a musím také trochu vnímat toho druhého člověka,“ vysvětluje a dodává, že v mnohém býval kdysi jak se říká podpantoflák.

„Ne každý z nás to přizná, ale ve finále jsou všichni chlapi vlastně podpantofláci. Ženský ti neřeknou: jedeme na výlet. Řeknou třeba, že by bylo fajn vyrazit na výlet. A ty poznáš podle té kyselosti a celkové nálady, která se doma tvoří, že prostě nakonec na ten výlet jet musíš a pojedeš. Tak to má každá ženská. Často neví, co chce, ale chce to hned a nepřestane, dokud to nedostane,“ směje se rozvedený Marpo.

Druhému manželství se prý rozhodně nebrání. „Vždycky jsem si říkal, že to je jen papír. Že se toho tolik nezmění, protože ti lidé spolu stejně žijí a fungují. Jednou už jsem ženatý byl. Teď už na to koukám zase trochu jinak. Ale také záleží, jakého člověka máš vedle sebe. Klidně bych se oženil i podruhé,“ uvažuje.

Lenka „Lenny“ Filipová a Otakar „Marpo“ Petřina

Během rozhovoru promluvil Marpo také o zápasu v boxu s raperem Rytmusem a chystaném souboji s Karlosem Vémolou, který by se měl uskutečnit do konce tohoto roku.



„Karlos mě vyzval už tenkrát na souboji s Rytmusem. On je v MMA špička, ale boxersky na tom zas tak dobře není. Když máš obří svaly, sežerou hodně kyslíku, takže v boxu to není úplná výhra. Co o mně kdysi řekl, to mě hodně naštvalo. Říkal, že jsem jen zpěvák a ne fighter. Zápasy jsou pro mě primárně o egu. Kdybych ho tedy porazil, tak doufám, že si to bude pamatovat a bude všude říkat, že ho porazil zpěvák. Vítězství a pomsta, to mě vždycky hnalo, v ringu i v muzice,“ dodává muzikant.

Pořad Limuzína s Mírou Hejdou sledujte na ÓČKO STAR. Premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.