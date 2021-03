Já že jsem sexuální predátor? Dnešnímu světu už moc nerozumím, říká Maroš Kramár

Tenhle rok to bude padesát let, co jste si zahrál hlavní roli v televizním filmu Ivko a jeho mať. Vzpomínáte?

Samozřejmě si vzpomínám. Vždyť, jak jste zmínil, šlo o hlavní postavu. Dokonce snímek získal ocenění na Prix Danube (Mezinárodní televizní festival programů pro děti a mládež – pozn. red.). Díky této roli jsem pak dostal ve třinácti letech nabídku od režiséra Františka Vláčila zahrát si ve filmu Pověst o stříbrné jedli. To bylo mé první profesní seznámení s češtinou.

Říká se, když chceš herce zničit, nepusť ho dva roky do divadla. Ztratí sebevědomí, kontakt s kolegy a diváky. Paměť zleniví. Maroš Kramár herec