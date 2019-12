Mám rád krizové situace. V tu chvíli člověk žije, říká hvězda Modrého kódu

Jak byste charakterizoval svou postavu?

Je to velmi omezený člověk, který má strašně rád svou kariéru a je svým způsobem trochu egocentrik. Ale na druhou stranu pro mne představuje velmi zajímavý charakter. Sám sebe se ptám: Proč je takový? Co se mu stalo? Hledám, co je za tím, a právě to skryté mě svým způsobem velmi zajímá. Proč to ten člověk dělá… A myslím, že to i trochu odhalíme.

Máte s ním něco společného?

Asi ten tah na bránu a profesionalitu. Opravdu hodně času trávím uměním a mám na to vysloveně termín, že jsem „prokletý uměním“. Je to pro mě alfa a omega.

Jak se cítíte v roli lékaře?

S velkým respektem! Neumím si představit, že bych se této profesi věnoval doopravdy. Když jsme točili v šest ráno, ptal jsem se skutečných lékařů, kteří nám asistují, jestli i oni v takovou brzkou hodinu operují například mozek. Říkali, že ano. Obrovský respekt před touto prací.

Bojíte se lékařů?

Ne, mám hodně dobrých kamarádů mezi lékaři, bez kterých už bych tu asi nebyl.

Jaký jste pacient?

Velmi poslušný, protože potřebuji být zdravý. Jakmile cítím jakoukoliv indispozici, jsem v nekomfortní zóně.

Jak se udržujete zdravý?

Denně cvičím.

Co vy a úrazy?

Úrazy mám většinou z práce a sportu. V podstatě celou levou stranu mám dolámanou, teď jsem měl na vystoupení bohužel také jeden úraz. Nikdy v životě jsem nebyl operovaný, až teď poprvé ve 44 letech. Vykloubil jsem si rameno a utrhl jsem si šlachu, takže mi ji museli zašívat.

Marko Igonda Narodil se 5. února 1974 v Žilině.

Vystudoval restaurátorství a štukatérství.

Jako mladý odešel do USA, kde rok pracoval na včelí farmě.

V roce 2000 se stal členem Slovenského národního divadla.

Po svatbě s českou herečkou Hanou Ševčíkovou v roce 2005 přesídlil do Prahy.

Zahrál si v seriálech Kriminálka Staré Město (2010), Policajti z centra (2012), Život a doba soudce A. K. (2017) či Prázdniny (2017).

Má dvanáctiletou dceru Máriu.

Jak jste na tom s první pomocí?

Mám zbrojní pas, vlastním zbraně, takže pravidla pro poskytnutí první pomoci potřebuji a musím znát. Stále jsem na cestách a už jsem zažil bohužel i několik setkání se smrtí.

Musel jste někdy poskytnout první pomoc?

Samozřejmě, třeba v bazénech. Mám hausbót na řece a další lodě, takže je třeba mít záchranářský kurz, jinak nedostanete průkaz.

Zůstáváte v krizových situacích klidný?

Mám rád krizové situace. V tu chvíli žiješ. Je to to nejlepší, co může být.

Co nejraději děláte, když nic nemusíte?

Já jsem byl vždycky strašně rád se svojí ženou a dcerou. Když byla maličká, to pro mě bylo úplně nejkrásnější. Když chci odpočívat, jdu na kajak, kolo, motorku, jdu do hor. Ale já moc neumím odpočívat, neumím si to užít. Moje žena mi vždy říká, že žiju v budoucnosti, ale stále přitom cítím ten přítomný okamžik. Jako kdybych byl někdy rozpůlený.