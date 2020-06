Těhotenství tak rychle po nemoci beru jako zázrak, říká Konvičková

„Myslím si, že těhotenství je zkouška pro celý pár. Nebudu zastírat, občasné změny nálad k tomu patří. Jinak je to v pohodě, Markéta všechno zvládá skvěle. U snídaně se na mě usmívá a večer mě pobaví, když na sebe natáhne to svoje těhotenské pyžamo. Legíny jí končí až nad břichem, vypadá to vtipně,“ uvedl René Kuboš, který byl moderátorem v rádiích Kiss Morava a později Helax, působil taky v pořadu Dobré ráno v České televizi.

„Těhotenským chutím se asi nevyhnu. Zatím jediný extrém byl, když jsem si kyselou okurku obalila tvrdým sýrem. To si Renda musel vyfotit. Ale že bych bojovala s obžerstvím, to ne. Začala jsem i cvičit, vede u mě bikram jóga,“ řekla nastávající maminka.

Zpěvačka také prozradila, jak to bude s jejím příjmením po svatbě. „Markéta Kubošová mi připomíná Martu Kubišovou. Říkala jsem si, že kdyby mi to mělo přinést úspěch jako paní Martě, tak změnu příjmení podstoupím. V občance budu mít Kubošová, ale chtěla bych si jako umělecké jméno uchovat Konvičkovou. Beru ho jako už vybudovanou značku. Miminko ale bude mít příjmení po Rendovi,“ přiznala.

Markéta Konvičková si nedávno prošla nemocí, prodělala karcinoid vaječníku. Oporou jí v té době byl mimo jiné partner, se kterým je šest let. „Trápil jsem se, jen když jsem byl sám. Vedle ní jsem to nedával moc najevo a naopak ji povzbuzoval. Ponuré nálady jsem se snažil rozptýlit něčím veselým. Nerad jsem doma slyšel úzkostlivý pláč,“ řekl.

„Ve finále jsem udělal razantní krok. Když už jsem věděl, že jde do tuhého, vzal jsem Markétu na Lysou horu, aby si vyšla tu nejprudší trasu. Sáhla si na dno a zvládla to. Dokázala si, že dovede zabojovat. To posloužilo jako zpáteční vstupenka do normálního života,“ dodal Kuboš.

„Uvědomit si hodnotu zdraví a rodiny, to mi nemoc nedala. V tom jsem měla jasno už dávno. Teď si ale o to víc vážím každého okamžiku, kdy je mi dobře. Mám energii a zase jsem si podobná, ze zdravé holky už není opuchlé rajče. Problém u mě byl s ženskými orgány, proto těhotenství tak rychle po nemoci beru jako zázrak,“ doplnila zpěvačka.