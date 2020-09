Konvičková knížky o porodech nečte. Žena se na to nemůže připravit, míní

„Jsem hrozná budoucí matka, protože se o věci kolem toho vůbec nezajímám. Co se týče porodu, jak to probíhá, všeho. Myslím si, že se ženská na to nemůže připravit. I když si přečtete, že máte dýchat takhle, nebo musíte stáhnout tohle... V ten moment si příroda a tělo samy řeknou, co je třeba dělat, abyste přivedli miminko na svět. Mám jednu aplikaci, která mi říká, že teď čekám lvíče, žlutý meloun a z cukrovinek dort. Je to o velikosti plodu,“ prohlásila se smíchem nastávající maminka.



Zpěvačka přiznala, že si občas zavolá s kamarádkou Monikou Bagárovou, která se stala maminkou nedávno. Kolegyni ze SuperStar vypráví historky, co zažívá s dcerou Ruby.

Markéta Konvičková zatím nechtěla prozradit pohlaví miminka. Nejsou s partnerem Reném Kubošem tajnůstkáři a vědí, co doktoři na ultrazvuku vidí, ale až po porodu prý uvidí, co budou mít.

„Já jsem také měla být Ondra. Mamka měla už mého pětiletého bráchu, a všichni říkali, že čeká kluka, i doktoři. Takže se smířila s tím, že se holky nedočká. Když jsem přišla na svět, říkali jí: Máte tady děvčátko! Ona, že nemá děvčátko, že má Ondru. Oni na to: Ne, ne, máte holčičku! Tak byla nadšená a šťastná a jsme s bráchou páreček,“ prohlásila zpěvačka. „Navíc, mně se pořád zdá, že budu mít přesný opak toho, co mi říkají.“

Zpěvačka si toho poslední dobou prožila hodně. Podstoupila operaci vaječníku a lékaři jí zjistili vzácný nádor, který může metastázovat. Naštěstí nádor nebyl zhoubný.

Míra Hejda a Markéta Konvičková v pořadu Limuzína

„Původně jsme mysleli, že je to nějaká běžná cysta. Cítila jsem se hrozně, ale když mi to odoperovali, bylo mi zase skvěle. Když mě čekalo vyšetření, jestli to není ještě někde jinde v těle, cítila jsem se dobře, takže jsem věděla, že ne. No a koncem roku mi řekli, že jsem v pořádku,“ řekla s tím, že s partnerem přemýšleli o miminku.

„Řekli jsme si, že to necháme na přírodě, buď to klapne teď, za rok, za dva, nebo někdy. A ono to klaplo hned. V tom dobrém smyslu slova nám to trochu zkomplikovalo plány zásnub, dostavění domečku a takové to, že nejdřív má být svatba, dům a pak dítě. Máme to úplně opačně," dodala Markéta Konvičková v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou