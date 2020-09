Markéta Konvičková je maminkou. Hned bych šla rodit znovu, napsala

„Amálie. Poklad v náruči. Vítej sluníčko! Už teď má naše dcera svoji hlavu, prostě už chtěla být s námi! Nejkrásnější moment tě spatřit a přitulit si tě k sobě! René Kuboši, miluju tě!“ napsala novopečená maminka k fotce z porodnice. „PS: Moc děkujeme celému týmu ve Fakultní nemocnici Ostrava. Hned bych šla rodit znovu! Byli naprosto boží!“

Zpěvačka v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou prozradila, že během těhotenství nečetla žádné specializované knížky, které by jí pomohly připravit se na příchod miminka.

„Jsem hrozná budoucí matka, protože se o věci kolem toho vůbec nezajímám. Co se týče porodu, jak to probíhá, všeho. Myslím si, že se ženská na to nemůže připravit. I když si přečtete, že máte dýchat takhle nebo musíte stáhnout tohle... V ten moment si příroda a tělo samy řeknou, co je třeba dělat, abyste přivedli miminko na svět. Mám jednu aplikaci, která mi říká, že teď čekám lvíče, žlutý meloun a z cukrovinek dort. Je to o velikosti plodu,“ prohlásila se smíchem Konvičková na Óčku pár dnů před porodem.

Markéta Konvičková si toho poslední dobou prožila hodně. Podstoupila operaci vaječníku a lékaři jí zjistili vzácný nádor, který může metastázovat. Naštěstí nádor nebyl zhoubný. Když měla po operaci dobré výsledky, přemýšleli s partnerem o miminku.

„Řekli jsme si, že to necháme na přírodě, buď to klapne teď, za rok, za dva nebo někdy. A ono to klaplo hned. V tom dobrém smyslu slova nám to trochu zkomplikovalo plány zásnub, dostavění domečku a takové to, že nejdřív má být svatba, dům a pak dítě. Máme to úplně opačně,“ dodala