Kdy jste se naposledy cítila šťastná a co pro vás štěstím vůbec je?

Jsem hodně pověrčivá, tak nechci něco zakřiknout, a tak odpovím na tu druhou část otázky. Myslím, že štěstí rovná se zdraví. Ostatní je opravdu nedůležité a jak by se hezky česky řeklo, jsou to všechno prkotiny.