Být matkou je těžké, říká Zuckerberg a vymyslel pro manželku zlepšovák

Zuckerberg představil svůj vynález, který pojmenoval Sleep Box a jenž má jeho manželce pomoct znovu v klidu a bez stresu usnout.

„Být matkou je těžké, a od té doby, co máme děti, Priscilla v noci špatně spala. Probudila se, zkontrolovala na telefonu kolik je hodin, aby věděla, jestli už mají děti vstávat. Čas ji pak ale stresoval a už nemohla usnout,“ začal Zuckerberg svůj příspěvek na sociální síti.

Dřevěná krabička slabě svítí mezi šestou a sedmou hodinou ráno a Zuckerbergova manželka ji má na nočním stolku.

„Světlo je dost silné na to, aby věděla, že když ho uvidí, je správný čas pro jednoho z nás jít vzbudit děti. Zároveň je ale dost slabé, aby ji nevzbudilo, kdyby případně ještě spala,“ uvedl.

Krabička neukazuje čas. Ovšem když se Priscilla probudí uprostřed noci, ví, že se může v pohodě ještě vrátit do postele. Podle Zuckerberga jeho vynález zatím funguje lépe, než očekával. Jeho žena nyní v klidu spí celou noc. Svůj zlepšovák považuje za jeden z nejlepších způsobů, jak může vyjádřit své choti lásku a vděčnost.

„Někteří moji přátelé mi řekli, že by chtěli něco takového, takže to sem dávám pro případ, že by s tím chtěl někdo začít podnikat a vyrábět krabičky pro ostatní,“ dodal Zuckerberg na Facebooku.