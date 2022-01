Naučila jsem se několik českých slovíček, prozradila televizní Marie Terezie

Jste třetí Marií Terezií. Jaké je to naskočit do rozjetého projektu?

Je mi ctí být součástí tohoto projektu a spolupracovat s talentovanými kolegy a schopným týmem. Ani jsem neměla pocit, že bych do toho byla nějak vhozena. Když jsem se přidala k produkci, nějak jsem nepřemýšlela, co se odehrálo předtím. Spolehla jsem se na fantastickou práci kolegů a plně jsem se soustředila jen na svou úlohu v pátém díle.

Nechala jste se v něčem inspirovat svými předchůdkyněmi?

Vždycky se snažím najít si vlastní cestu, nabídnout divákovi můj pohled na odvyprávění charakteru. Samozřejmě jsem využívala knih a obrazů nebo učebnic dějepisu. Nenapadá mě větší postava rakouské historie, než je ona.

Co vás na sérii Marie Terezie lákalo, proč jste přijala nabídku? Znala jste sérii?

Dostat nabídku zahrát si mocnou ženu vládnoucí obrovskému impériu, je natolik vzrušující příležitost, že jsem o ní nemusela dvakrát přemýšlet. A navíc miluji dobové filmy.

Rosaria Viola Mlčková, Sabina Rojková, Mária Mokrášová, Ursula Straussová a Aaron Friesz v sérii Marie Terezie (2022)

V každém případě si tato panovnice zaslouží pozornost jako mimořádná osobnost středoevropských dějin. Jak ji vnímáte v Rakousku, odkud pocházíte?

Je přezdívaná Matka národů. Reprezentuje sílu a moc. Jako vládnoucí královna zavedla povinnou školní docházku. Jak velká změna to byla a pořád je k dnešnímu dni, nepotřebuje další vysvětlení. Průlomová a prozíravá byla i ve svém osobním životě.

Čím byla inspirací přímo pro vás?

Nebyla tou, která by se jednoduše vzdávala. Zažila si temnější časy, ale vždycky se z té šedi a smutku vytáhla. Věděla, že život není jen o ní, naopak se na ní spousta lidí spoléhala. Držela hlavu vztyčenou, ať už se jí do životní cesty postavilo cokoliv.

První dva díly byly především o romantice, třetí o politice a čtvrtý měl spíše melodramatickou linku. Jak byste popsala pátý závěrečný díl?

Je to podzimní část: Po bohatém a bujarém životě se chystá na shození listí svého života, aby zároveň přichystala vše potřebné pro Josefovo převzetí moci po své smrti. Mimo své povinnosti vůči lidu se snaží vyrovnat se ztrátou dětí a samozřejmě milovaným manželem Františkem Štěpánem.

Ursula Straussová v sérii Marie Terezie (2022)

Zpátky ale přímo k vaší roli. Jak se vám nosily těžké šaty, které jsou pro Marii Terezii typické? A paruka?

Bylo to úžasné a otravné zároveň. Kostýmy a paruky byly nápomocné ke ztvárnění majestátní postavy a taky mě udržovaly v kondici, abych vylepšila své dýchací a pohybové návyky. Takže ke hraní je to skvělá pomůcka, ale samozřejmě nošení těch neskutečně těžkých šatů po celý den je opravdu vyčerpávající.

Kdybyste měla říct jediný nejzásadnější pocit z natáčení, který to bude? Procházela jsem si těžkým obdobím během natáčení. Proto jsem si pomáhala pomyšlením na Marii Terezii a její sílu, což bylo pro tuto postavu určující.

Natáčelo se většinou v Česku. Byla jste tu někdy předtím?

Byla jsem v Česku několikrát, ale samozřejmě tentokrát jsem získala naprosto odlišný zážitek. Miluji práci v této krásné zemi. Dokonce se tu cítím tak nějak doma.

Vašeho muže, Františka I. Štěpána Lotrinského, hraje Čech Vojtěch Kotek. V sérii hraje rovněž řada českých herců. Naučila jste se nějaká česká slova?

Ano, několik slovíček jsem se naučila, ale nezní příliš česky, když se je snažím vyslovit.