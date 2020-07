Kateřina II. Veliká

Narodila se roku 1729 jako Sofie Frederika Augusta v jednom z malých německých knížectví a zřejmě by o ní nikdy nikdo neslyšel, kdyby si ji ruská carevna Alžběta I. Petrovna nevybrala jako manželku pro svého synovce Petra, kterého určila svým nástupcem. Patnáctiletá Sofie si moc dobře uvědomovala, co pro ni sňatek s Petrem může znamenat, a začala na sobě tvrdě pracovat – naučila se vše, co se od ní žádalo, konvertovala k pravoslaví a přijala jméno Kateřina Alexejevna.