Nevím, jestli mám sex-appeal, ale cítím se sexy, usmívá se Marie Rottrová

Když se vás zeptám, na co se těšíte, až skončí tahle divná doba, co vás napadne jako první?

Že zase budu konzumovat všechno, co patří k normálnímu životu. A myslím to nejen obrazně. S manželem půjdeme do našich oblíbených restaurací nebo občas zakončíme každodenní hodinové procházky dobrým plzeňským pivem na hospodských zahrádkách.

Vážně chodíte na hodinovou procházku každý den?

Bydlíme na okraji Prahy a máme tu asi osm zajímavých okruhů. Rozdělili jsme si je na okruhy mokré, kam se nedá jít, když je po dešti, a suché, na které se můžeme vydat kdykoliv. Dodržujeme ostré tempo a vycházku vynecháme, jen když je opravdu velmi ošklivé počasí. To pak doma aspoň dvacet minut cvičím.